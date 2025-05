"Ik heb in feite nooit rally durven rijden. Rallyraid voelde voor mij veiliger aan. Maar, ik ben wel toe aan iets nieuws, een uitdaging in de autosport. Er is me verzekerd dat de Rally van Ieper niet alleen de bekendste, maar ook de veiligste rally van het land is. Ik kreeg nu een unieke kans om in Ieper te starten en die wil ik met beide handen grijpen", zegt Koen Wauters over z'n rallydebuut.