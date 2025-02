Ondanks het snelle parcours, waren de laatste zeven kilometers voor veel deelnemers een zware opgave, ook voor Naert. Hij hoopte op een toptijd, maar zijn tijd bleef 23 seconden boven zijn persoonlijke record van 2 uur, 6 minuten en 56 seconden. De tijd van Naert ligt ook ver boven de limiet van 2 uur, 6 minuten en 30 seconden die geldt voor het wereldkampioenschap, maar hij is sowieso al zeker van een ticket voor Tokio dankzij zijn vijfde plaats in New York vorig jaar.