Vanoverschelde won in 2022 ook al de Memorial Briek Schotte in Desselgem.

Wesley Van Dyck legde de wedstrijd in een beslissende plooi met een demarrage op de laatste helling van de dag. Hij kreeg Jarno Bellens mee, en ook Kobe Vanoverschelde. En de 36-jarige pion van Decock-Van Eyck-Van Mossel is een sluwe vos. Hij haalde het makkelijk in de sprint.