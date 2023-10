In de tweede helft bleef La Louviere druk uitoefenen. Een hoekschop belandde via Vancamp aan de tweede paal, maar doelman Goblet liet de bal niet passeren. Knokke bleef goed meespelen. Een schot van de invaller Kunda ging slechts een half metertje naast, de druk op La Louvière bleef. Na een rode kaart voor Calant moesten de bezoekers met tien man verder. Ondanks een goede kopbal van Naessens kon de thuisploeg dat voordeel niet benutten en zo eindigde de wedstrijd in een gelijkspel van 1-1.