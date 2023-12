De vrouwen van Bevo Roeselare staan zondagnamiddag voor een cruciale thuismatch. Ze nemen het om 15 uur op tegen Asterix Avo voor de laatste plek in de finale. In de heenmatch gingen de West-Vlaamse volleybalsters in Beveren nipt onderuit na vijf sets: 3-2. Als Roeselare zegeviert, treft het Charleroi in de finale. Zowel de match om de beker bij de mannen als bij de vrouwen, vinden op zaterdag 10 februari plaats in het Sportpaleis in Antwerpen.