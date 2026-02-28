Dat Knack Roeselare met Resovia geen hapklare blok voorgeschoteld kreeg, was voor iedereen vooraf wel al duidelijk. De ploeg uit Rzeszow staat vierde in de Poolse competitie, net onder Lublin, de enige ploeg die Knack in de groepsfase niet kon kloppen.

Roeselare moest dus wel van goede huize zijn als het iets wou rapen in de heenmatch en zelfs dan... Rzeszow startte in eigen huis als een stoomtrein aan de partij. Zet daartegenover een weinig overtuigend Knack en in geen tijd haalde de thuisploeg de set binnen met 25-16.

Ook in set twee kregen we het zelfde verhaal. De Polen duwden in het begin even door en sloegen zo al snel een kloof. Knack weerde zich wel nog, maar de tweede set ging met 25-20 opnieuw naar Rzeszow.

Derde set, goede set? De Roeselarenaars begonnen uitstekend, maar eenmaal de Poolse trein opnieuw vertrokken was, was er nog weinig houden aan. 25-18 en een droge 3-0 om de oren voor Knack. Maar we moeten eerlijk zijn: dit was de minste match van de West-Vlamingen in deze campagne.

Als Knack de kwartfinale van de Champions League alsnog wil halen, zal het dus voor een heus mirakel moeten zorgen. Maar de sportwijsheid leert ons dat in sport alles kan en in volleybal al zeker. Afspraak volgende week donderdag in een uitverkochte REO Arena.