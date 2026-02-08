Knack Roeselare sluit reguliere competitie af en kijkt vooruit naar BeNe Conference en Champions League
© Knack Roeselare
In het volleybal is de reguliere competitie afgelopen. Vanaf nu start de Bene Conference, tussen de beste Nederlandse en Belgische teams. Knack Roeselare stak er met kop en schouders bovenuit in eigen land. 18 matchen, 17 zeges. Want jawel, ook tegen Achel werd gewonnen.
De eerste plaats betekent dat Knack straks in eigen land geen kwartfinales moet spelen in de play-offs. Eerst start nog de BeNe Conference met ook de beste Nederlandse teams. Roeselare begint ook die competitie met een bonus.
Tegelijk staat woensdag de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Halbank Ankara op het programma. Knack staat momenteel tweede, gelijk met Galatasaray, en Roeselare kan zich kwalificeren voor de volgende ronde.
Coach Matthijs Verhanneman kijkt al vooruit op een hopelijk even goede match woensdag: “We hebben het deze Champions League al heel goed gedaan. Telkens begonnen met open vizier en met het idee dat we, als er kansen zijn, daar zijn om ze te grijpen. We hebben zelfs meer gedaan, we hebben de kansen zelf gecreëerd. Dus woensdag weer volle bak.”