Coach Matthijs Verhanneman kijkt al vooruit op een hopelijk even goede match woensdag: “We hebben het deze Champions League al heel goed gedaan. Telkens begonnen met open vizier en met het idee dat we, als er kansen zijn, daar zijn om ze te grijpen. We hebben zelfs meer gedaan, we hebben de kansen zelf gecreëerd. Dus woensdag weer volle bak.”

