De 26-jarige Tallone maakt de overstap van de Italiaanse tweedeklasser Aversa. Dirk Specenier: “Met Alessio halen we een speler binnen die niet alleen ervaren en talentvol is, maar ook de juiste mentaliteit meebrengt. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol kan spelen binnen onze kern en een meerwaarde zal betekenen op het veld.”

De 25-jarige Stefani, 210 centimeter, lang, komt over van Pallavolo Padova. Stefani moet bij Roeselare de vervanger worden van Red Dragon Basil Dermaux, die naar Milaan trekt. “Met deze versterkingen zet Knack Volley Roeselare opnieuw een stap in de verdere uitbouw van een competitieve en ambitieuze ploeg, klaar om te strijden op alle fronten in het komende seizoen."

De andere nieuwkomers bij Knack die reeds werden aangekondigd zijn: Gilles Vandecaveye, Martijn Colson, Jochem Bloem en André Stoliar.

