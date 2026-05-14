15°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

For­za Ita­lia’: Knack Roe­se­la­re ver­vol­le­digt kern voor vol­gend sei­zoen met twee ster­ke Italianen

Knack

De kern van Knack Volley Roeselare voor komend seizoen is nu officieel compleet. Met receptie-hoekaanvaller Alessio Tallone en hoofdaanvaller Tommaso Stefani trekt het twee Italianen naar Schiervelde en dat voor het eerst in de clubgeschiedenis. 

De 26-jarige Tallone maakt de overstap van de Italiaanse tweedeklasser Aversa. Dirk Specenier: “Met Alessio halen we een speler binnen die niet alleen ervaren en talentvol is, maar ook de juiste mentaliteit meebrengt. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol kan spelen binnen onze kern en een meerwaarde zal betekenen op het veld.”

De 25-jarige Stefani, 210 centimeter, lang, komt over van Pallavolo Padova. Stefani moet bij Roeselare de vervanger worden van Red Dragon Basil Dermaux, die naar Milaan trekt. “Met deze versterkingen zet Knack Volley Roeselare opnieuw een stap in de verdere uitbouw van een competitieve en ambitieuze ploeg, klaar om te strijden op alle fronten in het komende seizoen."

De andere nieuwkomers bij Knack die reeds werden aangekondigd zijn: Gilles Vandecaveye, Martijn Colson, Jochem Bloem en André Stoliar. 

Tommaso Stefani
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

Meest gelezen

Screenshot 20260514 224358 Facebook
Sport

KRC Harelbeke promoveert na strafschoppenreeks naar eerste nationale
Jilke
Sport

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden
Marathon
Sport

Eerste officiële marathon ooit in Roeselare aangekondigd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hans Vanaken goal of the year

Club Brugge veroordeelt fascistische groet bij wedstrijd tegen Union en geeft man stadionverbod
Hans Vanaken goal of the year

Parel van Vanaken last minute toegevoegd aan genomineerden voor Goal van het Seizoen
Becky Massey

Becky Massey wint na Franse beker ook landstitel met Landes
Hans Vanaken - man of the match

Van “perfecte avond” tot “herinnering voor het leven”: zo klinkt blauw-zwart na pandoering tegen Union
Club Brugge Vanaken

Leg die tweede ster maar klaar! Club veegt de vloer aan met Union en is klaar voor de titel
726 BB LINKS beachvolley

"We moesten weg": Beachvolleybal verhuist noodgedwongen uit Kortrijks centrum, organisatie vreest voor toekomst
Aanmelden