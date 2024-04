In het volleybal strijden Knack Roeselare en Maaseik opnieuw voor de titel. De Limburgers hebben het thuisvoordeel. Wie het eerst drie wedstrijden wint, is kampioen. In de laatste wedstrijd van de play-offs kende uittredend landskampioen Roeselare geen problemen met Borgworm en won met 3-0. Maaseik liep wel wat averij op, na een 3-2 nederlaag bij Menen. Donderdag beginnen ze eraan.