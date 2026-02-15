Knack lijkt terug een ritme te vinden, het gaat in set drie goed mee tot 19-19, maar dan neemt de ervaring bij de Oost-Vlamingen opnieuw de bovenhand. In een mum van tijd staat het 22-19. Dat blijkt de beslissende kloof in de set. Oudenaarde geeft het niet meer weg, 25-20 en 2-1.