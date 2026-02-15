12°C
Sport
Roeselare

Knack Roe­se­la­re C ver­liest na knap beker­par­cours fina­le Inter­fe­de­ra­le beker tegen Oudenaarde

Knack C verliest interfederale beker

Foto Knack Roeselare C

In de finale van de Interfederale beker, de beker waaraan alle ploegen uit nationale 2 en 3 kunnen deelnemen, stond bij de mannen een West-Vlaamse ploeg op het terrein. Knack Roeselare C nam het op tegen Oudenaarde uit Oost-Vlaanderen, een topper tussen de nummers één en twee uit derde nationale. Uiteindelijk moest Knack zijn meerdere erkennen.

Oudenaarde staat twee punten voor op Knack Roeselare C in de competitie. De West-Vlamingen nemen de beste start: Roeselare wint de eerste set overtuigend met 18-25.

Fouten stapelen zich op

Daarna sluipen er iets teveel fouten in bij de nog jonge Roeselaarse ploeg. Een ervaren Oudenaarde profiteert daarvan. Het krikt zijn niveau wat op en haalt de tweede set binnen met 25-18. Roeselare moet herbronnen.

Ervaring boven

Knack lijkt terug een ritme te vinden, het gaat in set drie goed mee tot 19-19, maar dan neemt de ervaring bij de Oost-Vlamingen opnieuw de bovenhand. In een mum van tijd staat het 22-19. Dat blijkt de beslissende kloof in de set. Oudenaarde geeft het niet meer weg, 25-20 en 2-1.

Knack blijft alles geven in de vierde set. Maar bij 24-23 moet het uiteindelijk toch het hoofd buigen. De beker gaat dit jaar mee naar Oost-Vlaanderen. Toch mag Knack trots zijn op z'n bekerparcours.

Wout Bernaert
Victor Peeters
Interfederale beker

