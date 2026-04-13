Kleiduifschutters vragen meer vaste plaatsen waar ze hun sport kunnen beoefenen. Tegenwoordig is het aantal schietstanden beperkt, dus trekken de schutters naar een weide.
Kleiduifschieten is niet evident: het is een sport met heel wat tempo en techniek. De sport is nog vrij onbekend bij het grote publiek, maar de interesse groeit jaar na jaar.
Wie wil blijven schieten, botst al snel op een probleem. In Vlaanderen zijn er amper vaste schietstanden. Clubs moeten daardoor uitwijken naar weides. Geluidsoverlast speelt daar een aanzienlijke rol in. De sport heeft ook haar imago niet mee. Wapens linken we snel aan gevaar, maar dat gevaar blijft beperkt met de juiste begeleiding.
Wie zelf de sport een kans wil geven, kan nog tot en met zondag naar de Gottemse Schutters in Tielt voor een test.