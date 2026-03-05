In de achtste finales speelt hij als vierde reekshoofd tegen de Spaanse qualifier Javier Barranco of de Jordaniër Abdullah Shelbayh. Vorige week vond op dezelfde locatie in Kreta al een eerste Challengertoernooi plaats. De 32-jarige Coppejans gaf toen forfait voor het enkelspel, maar won aan de zijde van de Italiaan Jacopo Berrettini wel de dubbeltitel.

Deze week staat het duo niet op de dubbeltabel. In een eventuele kwartfinale kan Coppejans in een Belgisch onderonsje uitkomen tegen Michael Geerts. Die plaatste zich maandag alvast voor de tweede ronde. Met qualifier Buvaysar Gadamauri is nog een derde Belg actief op de hoofdtabel.