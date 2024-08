De 30-jarige geboren Oostendenaar vierde in New York zijn rentree op het ATP-circuit na een operatie aan zijn rechterelleboog eind januari. Hij kon zich op Flushing Meadows nog nooit plaatsen voor de hoofdtabel, vorig jaar sneuvelde hij in de laatste voorronde.

"Ik heb er geen spijt van dat ik de reis heb gemaakt," gaf hij verder toe. "Ik heb de sfeer van het tennis opnieuw kunnen opsnuiven en afgezien van een beetje vermoeidheid in mijn arm, was mijn lichaam nog steeds in staat om wedstrijden te spelen. Het is bemoedigend, ook al weet ik dat ik tijd nodig zal hebben, want ik ben nog ver verwijderd van het niveau dat ik kan behalen. Het doel tussen nu en het einde van het jaar is om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen om weer in mijn ritme te komen."