De 47-jarige Van Dessel was afgelopen seizoen nog hoofdcoach van Roda JC, de club waarvoor hij als speler jarenlang uitkwam. Onze landgenoot loodste de Nederlandse tweedeklasser naar de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie en werd in de eerste ronde van de promotieplay-offs uitgeschakeld door RKC Waalwijk.



In het seizoen 2024-2025 was Van Dessel bij AA Gent assistent-coach van Danijel Milicevic en Wouter Vrancken, die hij ook eerder had bijgestaan bij Racing Genk en KV Mechelen. Daarvoor had hij als trainer al ervaring opgedaan bij het Nederlandse EVV en in de jeugdacademies van Roda JC en Genk.