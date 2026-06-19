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Brugge

Kevin Van Des­sel ver­voegt tech­ni­sche staf van Ivan Leko bij Club Brugge

Kevin Van Dessel

© Belga

Kevin Van Dessel vervoegt bij Club Brugge de technische staf van Ivan Leko als team development coach. Dat bevestigde de landskampioen dinsdag via zijn website.

De 47-jarige Van Dessel was afgelopen seizoen nog hoofdcoach van Roda JC, de club waarvoor hij als speler jarenlang uitkwam. Onze landgenoot loodste de Nederlandse tweedeklasser naar de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie en werd in de eerste ronde van de promotieplay-offs uitgeschakeld door RKC Waalwijk.

In het seizoen 2024-2025 was Van Dessel bij AA Gent assistent-coach van Danijel Milicevic en Wouter Vrancken, die hij ook eerder had bijgestaan bij Racing Genk en KV Mechelen. Daarvoor had hij als trainer al ervaring opgedaan bij het Nederlandse EVV en in de jeugdacademies van Roda JC en Genk.

Belga
Club Brugge

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