Amy Naert, uit Ingelmunster, ondervond hinder van een blessure aan haar rechterarm. Tegen de linkshandige, goed boksende Oekraïense Vasylevska viel dat tegen. “Ik had pijn tijdens de kamp. Je denkt, we gaan er niet aan denken, maar hoe meer je je rechterarm gebruikt, hoe meer pijn. En dan probeer je enkel met links, maar dat is niet echt de ideale manier.”

Geen goeie beurt voor Naert, die de kamp over zes ronden verliest op de punten. Of dit verlies gevolgen heeft voor haar nakende Europees titelgevecht, is afwachten. “Het is een risico dat ik genomen heb. Het is een beetje misgelopen. Het was ook wel een les. Was het een slechte kamp? Neen… We hebben wel een dik oog, maar dat hoort er nu eenmaal bij. We weten dat we beter kunnen, maar dat het vandaag niet.”