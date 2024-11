Mannaert zette bij Club Brugge dertien jaar succesvol de lijnen uit als CEO en rechterhand van voorzitter Bart Verhaeghe. Op het einde van het vorige seizoen zegde de Opwijkenaar blauw-zwart na het winnen van een zesde landstitel onder zijn hoede vaarwel. Daarna kwam hij bij de KBVB in beeld als CEO maar die onderhandelingen sprongen af, waarop de job naar Peter Willems (ex-OHL) ging. Die laatste zegt ernaar uit te kijken om samen te werken met Mannaert.

Peter Willems, CEO KBVB : “Met zijn ervaring, strategisch inzicht en passie voor de sport, geloven we dat Vincent Mannaert de beste keuze is als sports director. We hebben er veel vertrouwen in dat hij de nationale ploegen naar een hoger niveau zal tillen, en het Belgisch voetbal op lange termijn verder zal ontwikkelen. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking, en een succesvolle sportieve toekomst onder zijn leiding.”