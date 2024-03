De ereburger van Anzegem organiseert een 'Run with Karel Sabbe'. Het is een soort fandag waarbij zijn fans mogen meelopen met een of meerdere trails. Sabbe loopt zelf de vier lussen van zijn trailroute en zal zo 78 kilometer hebben afgelegd. Om acht uur is hij begonnen aan een route van 32 kilometer. Op de middag start hij aan een lus van 14 kilometer. In de namiddag loopt hij nog twee trails van 16 kilometer. Sommige fans lopen de hele dag mee.