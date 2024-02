Ook nieuwkomer Warre Vangheluwe uit Meulebeke staat zaterdag aan de start in De Omloop, net als zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne. De 23-jarige Tieltenaar kijkt alvast uit naar het openingsweekend.

"Het is onwerkelijk om in een sterrenteam als dit te mogen deelnemen. We kijken er als ploeg enorm hard naar uit. In de verkenning bleek nog eens dat het een leuke groep is. Laat het maar beginnen", zegt Vangheluwe.