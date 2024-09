De West-Vlamingen toonden van bij het begin wie de baas was en hadden bij de rust al een voorsprong van meer dan tien punten op de Brusselaars. Na de pauze diepte Oostende de score verder uit, maar deed Brussels met een sterk laatste kwart nog iets terug. De Amerikanen Chase Audige (20 ptn, 4 rebounds) en Timmy Allen (12 ptn, 2 rebounds) trokken de Oostendse zege over de streep.

Oostende gaat daardoor met een maximum van vier punten aan de leiding in de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie., Brussels is voorlopig tweede met drie punten. Oostende is als kampioen zeker van een plek in de poulefase van de Champions League.