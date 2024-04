Die overwinning was meteen ook goed nieuws voor de tweede in de stand: White Star Lauwe, dat meepromoveert met Diksmuide en zo na 15 jaar opnieuw z’n opwachting maakt in het nationale voetbal.

De match van vanmiddag tegen Oostnieuwkerke had dus geen belang meer, maar White Star vierde de promotie naar derde nationale in stijl met een forfaitzege. Uitgerekend volgend jaar wordt de club 100 jaar.