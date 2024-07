Ghekiere mocht na de voorlaatste rit zaterdag al de trui van de leider in het bergklassement aantrekken. De klimster van AG Insurance-Soudal Team trok zondagvoormiddag mee in de aanval om haar eerste plaats in die stand te verdedigen. In de kopgroep graaide ze op de top van de eerste beklimming al het maximale aantal punten, zeven, mee. Op de daaropvolgende en laatste col van de rittenkoers deed ze dat opnieuw waardoor ze de blauwe trui veiligstelde. Daarna eindigde het verhaal van de vluchters maar Ghekiere finishte toch nog knap in de top 10. De West-Vlaamse is duidelijk in vorm en mag die ook op de Olympische Spelen tonen, waar ze Lotte Kopecky zal bijstaan in de wegrit.