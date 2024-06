Vanloo speelde bijna 22 minuten mee in de Mohegan Sun Arena in Uncasville. De 31-jarige Belgian Cat maakte vijf punten, gaf vijf assists en pakte drie rebounds. Thuisspeelster DeWanna Bonner werd met 20 punten topschutter van de avond in een wedstrijd die ook meetelde voor de Commissioner's Cup, een bekertoernooi waarin de ploegen een prijzenpot van 500.000 dollar (460.000 euro) mogen verdelen.

Met 0 op 9 bengelen de Mystics als zesde en laatste nog steeds helemaal onderin het klassement van de Eastern Conference. Washington is de enige van de twaalf ploegen die dit seizoen nog niet kon winnen. Connecticut behaalde dan weer een negende zege op rij en verloor als enige team nog niet.

Donderdagnacht (Belgische tijd) speelt Washington in zijn volgende wedstrijd thuis tegen Chicago Sky.