Julie Vanloo heeft ondertussen al 179 caps op haar naam staan en is zo een vaste waarde bij de Belgische basketvrouwen. Ze zorgde mee voor het historische goud op het EK in 2023. Met MVP Emma Meesseman is ze toen ook opgenomen in de All Star Five van dat EK.

Wanneer Vanloo en Allemand aansluiten bij de Belgian Cats is nog niet duidelijk. De Cats spelen deze week twee keer een oefenwedstrijd in en tegen Frankrijk. Het EK is van 18 tot 29 juni in Griekenland en Tsjechië.