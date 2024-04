Het boek eindigt met de Brugse derby van 18 februari, maar ook in het eerste hoofdstuk over de beginjaren, voor de Eerste wereldoorlog, komt de derby al aan bod.

"In 1911 was Cercle de eerste Vlaamse kampioen in België. En dan nog met een derby op de laatste speeldag tegen Club", vertelt medeauteur Georges Debacker. Cercle zou drie keer kampioen spelen, de laatste keer in 1930.