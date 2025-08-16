22°C
Torhout

Jop­pe Ster­ck wint Gro­te Prijs Stad Torhout

Wielrenner Joppe Sterck uit Stekene heeft de Grote Prijs Stad Torhout op zijn naam geschreven. In een spannende sprint met vier was hij de snelste.

Sterck kreeg daarbij steun van zijn ploeg Tarteletto-Isorex, die sterk vertegenwoordigd was in de finale. Thuisrijder Gianni Marchand uit Torhout eindigde als derde, ploeggenoot Born De Dobbelaere werd vierde. Het zilver was voor Victor Van de Putte (Lotto Development Team).

Jeroen Vercruysse

Jeroen Vercruysse
Stefaan Vanpoucke
Celien Tanghe

Celien Tanghe

