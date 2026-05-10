Jonas Meu­le­mees­ter kroont zich tot pro­vin­ci­aal kam­pi­oen wiel­ren­nen voor juni­o­ren in Houtem

Gisteren reden de junioren in Houtem, een deelgemeente van Veurne, het provinciaal kampioenschap. Jonas Meulemeester was in een sprint overtuigend te snelste en mag zich zo provinciaal kampioen noemen. Hij volgt daarmee Kyano Cottignies op.

De dag begon met een pakkend moment voor de start: een minuut stilte voor Jilke Michielsen, de jonge wielrenster die vrijdag overleed na haar strijd tegen botkanker.

Wedstrijdverloop

75 junioren staan aan de start van het PK in Houtem. Ze moeten 11 ronden afleggen met telkens een passage door De Moeren. Aanwezige wielerliefhebbers denken meteen aan wind en waaiers.En wind krijgen we. Vooraan wordt slag om slinger gedemarreerd, achteraan worden de renners genadeloos uit het wiel gewaaid.

In de vierde ronde ontstaat een eerste kopgroep onder leiding van Nicolas Plancke, ook Jonas Meulemeester schuift mee. De voorsprong loopt op tot maximaal 50 seconden, maar in het peloton valt het niet stil. In de zesde ronde komt alles weer samen.

Beslissing in sprint

Enkele renners weten kort een kopgroep te vormen, maar telkens weet het peloton de kopgroep in te lopen. In de laatste kilometers regent het opnieuw aanvallen en voert Rene Messely een finale schifting door. Het zijn uiteindelijk vijf renners die sprinten om de zege. Daarbij ook drie renners van Van Moer Logistics, maar het is Jonas Meulemeester die met voorsprong de snelste is, voor titelverdediger Kyano Cottignies en Matteo Toortelboom.

Victor Peeters
PK wielrennen

