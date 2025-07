Technisch directeur Luciano Murchio: “Met gemengde gevoelens nemen we afscheid van Thibo, onze kapitein. Enerzijds wilden we hem niet verliezen, want hij belichaamt als geen ander de kernwaarden en identiteit van Cercle. Anderzijds was het zijn ambitie om een volgende stap te zetten, en we zijn blij dat hij die kans krijgt. Hij vertrekt als een Cercle-legende en was een belangrijk onderdeel van de recente successen die we samen hebben behaald. Thibo zal altijd deel uitmaken van ons verhaal. We zijn dankbaar voor al zijn jaren van harde werk en wensen hem het allerbeste in dit nieuwe hoofdstuk.”