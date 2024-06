SK Roeselare komt na zijn promotie volgend seizoen uit in Tweede Nationale (het 4e niveau), met onder meer derby's tegen Torhout, Oostkamp en Zulte Waregem B in het verschiet. Ondertussen denkt het al aan versterking en haalde het gewezen prof Jérémy Perbet naar Roeselare.

Adelbrieven

De spits komt met heuse adelbrieven naar zijn nieuwe club. De Fransman mag in december dan wel al 40 worden, hij brengt tonnen en ervaring en torinstinct met zich mee. In 645 wedstrijden scoorde hij tot hiertoe 298 keer. Vorig seizoen was hij nog goed voor 12 doelpunten in 34 matchen in Eerste Nationale (het 3e niveau).

Vorig seizoen kwam hij uit voor Winkel Sport. De ploeg trok er vorig seizoen de stekker uit en veel spelers maakten al de overstap naar Sportkring Roeselare. Nu dus ook Jérémy Perbet.