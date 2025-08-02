26°C
Jeli­ne Van­drom­me wint nu ook in Monas­tir en grijpt der­de ITF-titel

Jeline Vandromme

Tennis Europe

Jeline Vandromme (WTA 754) uit Brugge heeft zondag het ITF W15-toernooi in het Tunesische Monastir op haar naam geschreven.

In de finale haalde ze het in twee sets van de Letse Beatrise Zeltina (WTA 1001): 6-3 en 6-1 na 1 uur en 36 minuten.

De zeventienjarige Vandromme telt nu al drie ITF-zeges. Afgelopen maart won ze haar eerste toernooi in het Spaanse Manacor. Vorige week was ze de beste in het Engelse Roehampton. Maandag zal ze een grote sprong van meer dan 200 plaatsen maken op de WTA-ranking.

