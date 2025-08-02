In de finale haalde ze het in twee sets van de Letse Beatrise Zeltina (WTA 1001): 6-3 en 6-1 na 1 uur en 36 minuten.

De zeventienjarige Vandromme telt nu al drie ITF-zeges. Afgelopen maart won ze haar eerste toernooi in het Spaanse Manacor. Vorige week was ze de beste in het Engelse Roehampton. Maandag zal ze een grote sprong van meer dan 200 plaatsen maken op de WTA-ranking.