Bij de laatste zestien wacht voor Vandromme een confrontatie met de Bulgaarse Elizara Yaneva (WTA 380). Zij maakte in haar eerste ronde in twee sets (6-3 en 6-0) korte metten met de Roemeense Elena Ruxandra Bertea (WTA 304).

Vandromme is de enige Belgische in het enkelspel in Slovakije. Jana Otzipka (WTA 607) raakte niet door de kwalificaties. De twintigjarige Antwerpse staat wel op de hoofdtabel van het dubbelspel. Daarin plaatste ze zich dinsdag, aan de zijde van de Estse Elena Malygina, voor de kwartfinales.