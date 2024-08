In de heuvelzone ontsnappen eerst vier renners maar zij krijgen het gezelschap van een grote groep waardoor we met een koppeloton van dertig renners de plaatselijke ronden ingaan.



De hemelsluizen gaan open maar een massaspurt krijgen we niet. Jarno Bellens, die zaterdag al won in Booischot, demarreert in de laatste ronde in Geluwe en heeft op de Molenhoek al zestien seconden voorsprong. Hij komt alleen over de streep, het is zijn vijfde zege dit seizoen na een sterke Ronde van Namen.



Een flink eind achter hem kan De Nederlander Tom Vermeer van Shifting Gears uit de greep van het peloton blijven om nog tweede te worden.