Jarno Bellens heeft met de Grote Prijs Jules Van Hevel in Ichtegem zijn zesde seizoenszege bijgeschreven. In een kopgroep van zes haalde hij het in de spurt. Alex Vandenbulcke (Tarteletto-Isorex) mocht als derde mee op het podium. Tom Acke (De Cock-Van Eyck-Van Mossel) moest vrede nemen met de vierde plaats. In Sport West Extra zie je een ruime samenvatting en reacties.