De grote Prijs Jules Van Hevel is de sluitingsprijs van het seizoen. Iedereen wil er hier nog wel eens staan. Na vier van de tien ronden lijkt de juiste, omvangrijke, vlucht vertrokken. Er zitten van de sterke blokken voldoende mannetjes mee voorin. 16 renners in eerste instantie, maar dat worden er even later twintig tot zelfs 24. Het peloton lijkt uitgespeeld wanneer het verschil oploopt tot één minuut.

Die kopgroep is te ruim. Even voor de laatste ronde gaan vier renners ervandoor: Alex vandenbulcke, Kenneth Verstegen, Matthew van Schoor en Kevin Nooien. Zij krijgen nog het gezelschap van Tom Acke en Jarno Bellens. Stilaan groeit hun voorsprong tot 27 seconden. Ze gaan ook spurten om de zege, die uiteindelijk voor Bellens is.