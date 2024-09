Vorig jaar won Dries De Bondt in Izegem en met negen anderen ging hij er ook vanmiddag al vroeg vandoor. Er bleven er daar zes van over: naast Dries Debondt ook Senne Hulsmans, de Nederlanders Guus van den Eijnden en Timo De Jong en twee West-Vlamingen, Victor Vercouillie en thuisrijder Louis Blouwe.

De zes hielden een voorsprong vast van 45 seconden, op een verbrokkeld peloton. Debondt demarreerde uit de kopgroep, en alleen Timo De Jong had nog een antwoord in huis. Maar Dries Debondt toonde zich de snelste in een spurt met twee. Jens Reynders pakte de derde plaats.