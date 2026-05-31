In Boezinge stonden deze namiddag heel wat mooie namen aan de start van Dwars door de Westhoek. Daarbij ook twee West-Vlaamse rensters om in de gaten te houden: Sandrine Tas uit Oostende en Shari Bossuyt uit Harelbeke.

Tas stond in februari nog op de Winterspelen als schaatster, maar liet zich de voorbije weken ook op de fiets opmerken. Vorig weekend won ze nog twee keer in Bretagne.

“Ik heb altijd geloofd dat ik het in mij had, maar het komt er sneller uit dan ik had verwacht”, zegt Tas. “Een koers winnen is natuurlijk altijd leuk. Om dat een soort van thuis te doen, maakt het extra speciaal. We gaan ons best doen.”