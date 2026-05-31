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De Italiaanse Federica Venturelli heeft Dwars door de Westhoek gewonnen. In de vrouwenklassieker in de Westhoek reed Harelbeekse Shari Bossuyt een sterke koers, maar in de sprint moest ze vrede nemen met de zevende plaats.
In Boezinge stonden deze namiddag heel wat mooie namen aan de start van Dwars door de Westhoek. Daarbij ook twee West-Vlaamse rensters om in de gaten te houden: Sandrine Tas uit Oostende en Shari Bossuyt uit Harelbeke.
Tas stond in februari nog op de Winterspelen als schaatster, maar liet zich de voorbije weken ook op de fiets opmerken. Vorig weekend won ze nog twee keer in Bretagne.
“Ik heb altijd geloofd dat ik het in mij had, maar het komt er sneller uit dan ik had verwacht”, zegt Tas. “Een koers winnen is natuurlijk altijd leuk. Om dat een soort van thuis te doen, maakt het extra speciaal. We gaan ons best doen.”
Wind
Ook Shari Bossuyt stond voor AG Insurance-Soudal op de deelnemerslijst. De Harelbeekse behoorde tot het lijstje met favorieten en hoopte op een sprint.
“We zullen moeten zien wat vandaag brengt. “Er staat ook wel wind en dan moet je in de juiste schifting zitten.”
Schifting
Die schifting kwam er op 84 kilometer van de streep, en Bossuyt was er zelf één van de aanstokers van. Ze trok door en zorgde er mee voor dat een omvangrijke groep kon wegrijden. De kopgroep verzamelde snel meer dan een minuut voorsprong.
De ploeg van Fenix-Premier Tech had de slag gemist, maar kwam in de achtervolging niet dichter. Vooraan zaten enkele sterke blokken samen, onder meer met vier rensters van SD Worx, drie rensters van AG Insurance-Soudal en de Oostenrijkse kampioene Schweinberger.
Favoriete mist slag
SD Worx had dan wel vier pionnen vooraan, maar topfavoriete Mischa Bredewold had de juiste schifting gemist. De Nederlandse probeerde nog op twee minuten van het peloton de kloof te dichten, maar kwam nooit dichter dan een minuut.
Vooraan bleef het tempo hoog. Bredewold besefte dat terugkeren niet meer zou lukken en speelde geen rol meer in de finale.
Bossuyt weggezakt
Dertien rensters mochten uiteindelijk in de laatste twee plaatselijke ronden strijden voor de overwinning. Er volgden nog enkele pogingen om weg te rijden, maar niemand raakte echt weg.
Zo kwam het tot een sprint met een uitgedunde kopgroep. Bossuyt zakte daarin weg en kon niet meedoen voor de overwinning. De zege ging naar de Italiaanse Federica Venturelli, die het haalde voor Uniken en Lach. Shari Bossuyt werd zevende.