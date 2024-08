Maar het centrum oogt weinig zwart-geel-rood. In de straat van het ouderlijke huis van Emma Meesseman hangt wel een vijftiental vlaggen. Ook juwelier Francis Devick is fan. Topspeelster Meesseman draagt een juweeltje van hem op tal van bijzondere momenten. Francis Devick zit al 35 jaar in het bestuur van Basket SKT Ieper, geen verrassing dus dat zijn winkel in een catskleedje zit. “Ik maakte een hangertje voor Emma. Iedere keer als Emma iets wint of MVP is dan zet ik daar een steentje bij. En mochten ze Olympisch kampioen worden, dan maak ik voor Emma én Elise een juweeltje in het teken van de Olympische Spelen. Beloofd.”

Maar eerst om negen uur vanavond die halve finale.