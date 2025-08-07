Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Bij Zwaantjes Roller Club in Zandvoorde, bij Oostende, zijn ze laaiend enthousiast over de prestaties van hun skatester Fran Vanhoutte, die goud behaalde op de Wereldspelen in China.
Niels Van Haaren, trainer Zwaantjes Roller Club: “Ik heb de wedstrijd beleefd vol spanning, je hoopt erop maar als ze dan van start tot finish vooraan ligt, de koers controleert en volledig naar haar hand zet, kriebels, kippenvel zelf op het einde.”
Mooi rijtje
De gouden medaille vult een mooi het rijtje aan, want Vanhoutte uit Gistel behaalde ook al zilver op dezelfde afstand van 500 meter maar dan op de weg en brons op de 200 meter. De prestatie doet ook andere leden van de club dromen. Asa Pape, fan en lid Zwaantjes Roller Club: “Zij is super goed en ze heeft al veel medailles behaald. Nu dat ze alle kleuren heeft zijn we super trots op haar. Hopelijk word ik ook ooit zo goed.”
"Geboren met skeelers aan"
De Gistelse die 22 is, lijkt wel geboren met skeelers aan. Fré Vanhooren, fan en lid Zwaantjes Roller Club: “Fran kon eigenlijk al skeeleren vanaf ze kon wandelen. Ik geef meestal commentaar op de wedstrijden in Europa. Ik heb een beetje een helikopterperspectief, ik weet tot wat ze in staat is. Dat ze zo schittert verbaast me eigenlijk niet echt.”
Frans prestatie is een hele opsteker voor de club en wie weet doet ze er morgen nog een medaille bovenop, dan is er de 1.000 meter en ook die ligt haar uitstekend.