De Gistelse die 22 is, lijkt wel geboren met skeelers aan. Fré Vanhooren, fan en lid Zwaantjes Roller Club: “Fran kon eigenlijk al skeeleren vanaf ze kon wandelen. Ik geef meestal commentaar op de wedstrijden in Europa. Ik heb een beetje een helikopterperspectief, ik weet tot wat ze in staat is. Dat ze zo schittert verbaast me eigenlijk niet echt.”

Frans prestatie is een hele opsteker voor de club en wie weet doet ze er morgen nog een medaille bovenop, dan is er de 1.000 meter en ook die ligt haar uitstekend.