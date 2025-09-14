In Ieper is zondag de 26ste editie van de In Flanders Fields Marathon gelopen. De overwinning ging naar Iensen Van Belleghem. Bij de vrouwen was Barbara Maveau de snelste.
Van Belleghem is normaal actief als triatleet en zakte naar de Westhoek af met de bedoeling zijn persoonlijke record te verbeteren.
Dat lukte ruim want hij deed er zo’n zes minuten af en eindigde in 2'34'02. Met die tijd pakte hij ook de eindzege. Daarmee is hij sneller dan Thomas Deconinck en Dalton Caudill.
