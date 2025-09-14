Van Belleghem is normaal actief als triatleet en zakte naar de Westhoek af met de bedoeling zijn persoonlijke record te verbeteren.

Dat lukte ruim want hij deed er zo’n zes minuten af en eindigde in 2'34'02. Met die tijd pakte hij ook de eindzege. Daarmee is hij sneller dan Thomas Deconinck en Dalton Caudill.