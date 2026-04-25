18°C
Aanmelden
Sport
Ieper

Ieper orga­ni­seert Bel­gi­sche kam­pi­oen­schap­pen wielrennen

Ieper zal van 2027 tot en met 2030 gaststad zijn voor een reeks Belgische wielerkampioenschappen. 

Het gaat om het Belgisch kampioenschap op de weg voor de U17 dat in 2027 wordt georganiseerd in deelgemeente Elverdinge. In 2028 volgt het Belgisch kampioenschap op de weg voor de U19 in deelgemeente Boezinge. In 2029 wordt het Belgisch kampioenschap op de weg voor de U15 georganiseerd in deelgemeente Zillebeke. En in 2030 volgt het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor de elite in Ieper.

Sterke lokale traditie

Ieper investeert 95.000 euro in de organisatie. "Wielrennen leeft in Ieper en in onze deelgemeenten," zegt burgemeester Katrien Desomer over de plannen. "Met dit traject bouwen we verder op een sterke lokale traditie en geven we tegelijk een belangrijk signaal naar de toekomst van de wielersport."

De organisatie zelf is in handen van verscheidene lokale wielerclubs.

De redactie
Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden