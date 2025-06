De snelle promotie gaf de ploeg de luxe van een vroeg vakantiebegin. “We waren er vroeg klaar mee. Vijf weken rust is genoeg voor het lichaam, en iedereen stond te popelen om weer te beginnen”, aldus Vandenbroeck.

De club beseft wel dat er nog werk aan de winkel is om competitief te zijn in 1A. “We zijn er nog niet klaar voor, en dat wisten we ook. We hebben versterking nodig, zowel in kwaliteit als in breedte van de kern. Achter de schermen is het huiswerk gemaakt. Nu is het zaak om de juiste spelers binnen te halen”, zegt de coach.