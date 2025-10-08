Op de beelden zie je hoe Hugo Broos door het dolle heen is, na de 3-0 zege tegen Rwanda. Hij roept: "Gaan we naar Amerika? Gaan we naar Amerika? Gaan we naar Amerika?"

Broos is er 73, en hij is de eerste Belgische coach ooit die zich met een ander land kwalificeert voor het wereldkampioenschap. De laatste keer dat Zuid-Afrika erbij was, was in 2010 toen het ook zelf het WK organiseerde.

Hugo Broos was eerder coach van Club Brugge, Zulte Waregem en KV Oostende.