De Panthers bleken voor eigen publiek onvoldoende efficiënt. Zo eindigde geen enkele van de vijf Belgische strafcorners tijdens het eerste halfuur tegen de netten. Aan het begin van het derde kwart zette Joosje Burg (34.) Nederland op voorsprong, in het vierde kwart legde sterspeelster Yibbi Jansen (54. en 57.) met twee strafcorners de 0-3-eindstand vast.



De Belgische vrouwen speelden dinsdag in Waver 1-1 gelijk tegen Australië (FIH 8), maar haalden wel het bonuspunt binnen na winst in de shoot-outs. Donderdag werd een eerste keer van Nederland verloren met 1-4, vrijdag volgde een 2-1-zege tegen Australië.



In de eindstand zijn de Panthers na negen zeges, twee gelijke spelen en vijf nederlagen in zestien wedstrijden met 30 punten derde, eentje minder dan Argentinië (31 ptn), dat eerder zondag met 3-2 verloor van Engeland. Daarmee evenaren ze hun beste resultaat, dat ze bij de vorige editie boekten. Eindwinnaar Nederland (46 ptn) sluit het seizoen ongeslagen af.



De eerstvolgende afspraak voor de Panthers volgt in augustus met de wereldkampioenschappen die België samen met Nederland organiseert. Voor eigen publiek in Waver treffen de troepen van interim-bondscoach Adam Commens Nieuw-Zeeland (FIH 10), Spanje (FIH 6) en Ierland (FIH 12) in de eerste groepsfase.