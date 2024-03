De 35-jarige Jaques was sinds begin dit seizoen T1 van Club YLA. T2 David Antunes neemt voor de rest van het seizoen over.

Jaques was eerder als speelster ook al actief voor de Bruggelingen tussen 2013 en 2015. Club YLA was haar eerste job als T1 op het hoogste niveau. De voorbije jaren was ze aan de slag als trainster bij de jeugdteams van de Red Flames.