"KAA Gent Ladies is een club die gekend staat voor hun opleiding van jonge speelsters en jonge coaches. Ik ben de club dankbaar voor de kans om met deze talentvolle groep aan de slag te gaan", zei Jaques op de website van Gent. "Verder kijk ik er enorm naar uit om het project binnen Gent mee te ondersteunen. Het voelt ook heel vertrouwd om terug te kunnen werken met de mensen met wie ik mijn carrière als speelster in schoonheid kon beëindigen."

Jaques sloot haar spelersloopbaan in het seizoen 2020-2021 af in Gentse loondienst. Voordien maakte ze het mooie weer bij STVV, Club Brugge en Anderlecht, en speelde in Duitsland (Herforder en Turbine Potsdam) en Italië (Fiorentina en Sassuolo). Ze verzamelde 97 caps voor de Red Flames.

Als hoofdcoach debuteerde ze vorig seizoen in de Lotto Super League bij Club YLA. Eind maart werd in onderling overleg besloten de samenwerking stop te zetten. De jaren voordien was ze aan de slag als trainster bij de jeugdteams van de Red Flames. KAA Gent beëindigde de Lotto Super League het voorbije seizoen als vijfde.