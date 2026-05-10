Foto Belga: Vanaken, Mechele en Seys
Rudi Garcia heeft zijn 26-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal van volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico (11 juni-19 juli). De bondscoach selecteerde drie spelers van Club Brugge: Brandon Mechele , Hans Vanaken en Joaquin Seys. Ook ex- club Bruggespelers Maxim De Cuyper (nu Brighton), en Charles De Ketelaere (nu Atalanta) zijn erbij, net als Thomas Meunier (Lille), die van 2011 tot 2016 bij Brugge speelde. Romeo Vermant is dan weer niet geselecteerd.
De Duivels spelen de komende weken vriendschappelijke wedstrijden tegen Kroatië (2 juni om 18 uur in Rijeka) en Tunesië (6 juni om 15 uur in Brussel). Vervolgens vliegen ze naar Seattle in de Verenigde Staten om daar de laatste hand aan hun voorbereiding te leggen voor de start van het WK tegen Egypte (15 juni om 21 uur). In de twee laatste groepswedstrijden treffen de Belgen Iran (21 juni om 21 uur) en Nieuw-Zeeland (27 juni om 5 uur).
Dit is de volledige selectie:
- Doelmannen (3): Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Senne Lammens (Manchester United/Eng), Mike Penders (Racing Strasbourg/Fra)
- Verdedigers (9): Thomas Meunier (Lille/Fra), Timothy Castagne (Fulham/Eng), Zeno Debast (Sporting/Por), Brandon Mechele (Club Brugge), Koni De Winter (AC Milan/Ita), Nathan Ngoy (Lille/Fra), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt/Dui), Maxim De Cuyper (Brighton/Eng), Joaquin Seys (Club Brugge)
- Middenvelders (6): Kevin De Bruyne (Napoli/Ita), Youri Tielemans (Aston Villa/Eng), Amadou Onana (Aston Villa/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Nicolas Raskin (Rangers/Sch), Axel Witsel (Girona/Spa)
- Aanvallers (8): Romelu Lukaku (Napoli/Ita), Charles De Ketelaere (Atalanta/Ita), Matias Fernandez-Pardo (Lille/Fra), Jérémy Doku (Manchester City/Eng), Leandro Trossard (Arsenal/Eng), Dodi Lukebakio (Benfica/Por), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita), Diego Moreira (Racing Strasbourg/Fra)