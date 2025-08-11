Bij tegenstander Rangers raakt de trein intussen maar niet vertrokken. Afgelopen weekend kwamen Nicolas Raskin en co niet verder dan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij het bescheiden St. Mirren. Dat was reeds het derde gelijkspel in evenveel wedstrijden in de Scottish Premiership, waar ze pas op de zevende plaats parkeren en de achterstand op stadsgenoot en aartsrivaal Celtic intussen al zes punten bedraagt. Celtic is zondag trouwens de eerstvolgende tegenstander in de competitie.

"Wij proberen ons altijd zo veel mogelijk voor te bereiden en hebben hun tweede helft tegen St. Mirren ook gezien, toen ze omgeschakeld zijn naar een driemansverdediging. Wij zijn altijd voorbereid op eender welk tactische plan dan ook. Rangers is nog aan het bouwen en dat heeft tijd nodig. Die krijg je niet altijd bij een topclub. Morgen verwacht ik een Rangers te zien dat niets meer te verliezen heeft. Zoals in de tweede helft tegen ons. Toen zij ze all-in gegaan in de jacht op een doelpunt. Daar moeten wij voor opletten. We moeten spelen alsof het nog 0-0 is."