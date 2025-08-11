Hayen op drempel van kampioenenbal met Club: “Horen thuis in de Champions League”
Nicky Hayen staat met vicekampioen en Bekerwinnaar Club Brugge op de drempel van een tweede Champions League-campagne op rij. Nadat de heenwedstrijd in Glasgow vorige week met 1-3 gewonnen werd, zakt Rangers woensdagavond naar het Jan Breydelstadion af voor de terugwedstrijd in de Play-offronde.
"Club hoort thuis in de Champions League. Dat heb je ook de voorbije jaren afgedwongen, met de manier waarop je gepresteerd hebt. Op dat elan wil de club blijven voortgaan", vertelde coach Nicky Hayen dinsdag tijdens het persmoment.
"De uitgangspositie is goed met twee doelpunten, maar je hebt de vorige thuiswedstrijd tegen RB Salzburg ook gezien, toen we 0-2 achterstonden. Wij moeten onze focus houden. Wij gaan niet alleen maar de voorsprong verdedigen. Wij moeten geconcentreerd en verstandig spelen en onze kwaliteiten brengen. We hebben één doel morgen en dat is de League Phase halen."
"Altijd voorbereid op eender welk tactische plan dan ook"
Bij tegenstander Rangers raakt de trein intussen maar niet vertrokken. Afgelopen weekend kwamen Nicolas Raskin en co niet verder dan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij het bescheiden St. Mirren. Dat was reeds het derde gelijkspel in evenveel wedstrijden in de Scottish Premiership, waar ze pas op de zevende plaats parkeren en de achterstand op stadsgenoot en aartsrivaal Celtic intussen al zes punten bedraagt. Celtic is zondag trouwens de eerstvolgende tegenstander in de competitie.
"Wij proberen ons altijd zo veel mogelijk voor te bereiden en hebben hun tweede helft tegen St. Mirren ook gezien, toen ze omgeschakeld zijn naar een driemansverdediging. Wij zijn altijd voorbereid op eender welk tactische plan dan ook. Rangers is nog aan het bouwen en dat heeft tijd nodig. Die krijg je niet altijd bij een topclub. Morgen verwacht ik een Rangers te zien dat niets meer te verliezen heeft. Zoals in de tweede helft tegen ons. Toen zij ze all-in gegaan in de jacht op een doelpunt. Daar moeten wij voor opletten. We moeten spelen alsof het nog 0-0 is."
Miljoenen inkomsten
Club Brugge mikt in eigen huis op een twaalfde groepsfase - en latere League Phase - van de Champions League. Bij de eerste editie in 1992 was blauw-zwart al van de partij. Bruggeling Daniel Amokachi scoorde toen tegen CSKA Moskou zelfs het eerste doelpunt ooit in de groepsfase van het kampioenenbal.
Het merendeel van de campagnes dateert echter van de voorbije jaren. De voorbije negen seizoenen zat Club liefst zeven keer in de groepsfase. Alleen al vorig seizoen leverde dat in de nieuwe League Phase meer dan zestig miljoen euro aan inkomsten op.