Blauw-zwart zegevierde na een spektakelstuk op bezoek bij KRC Genk met 3-5 en komt samen met Union Sint-Gillis (41 punten) aan kop van de stand, al spelen de Brusselaars later vrijdag (16 uur) nog bij kelderploeg Cercle Brugge. KRC Genk (25 punten) is zevende. De wedstrijd stond helemaal in het teken van Nicky Hayen, die uitgerekend tegen zijn ex-club zijn debuut als Genk-coach vierde.

Eerste helft

Na een studieronde van een klein kwartier kwam Club op voorsprong, toen Hugo Vetlesen (13.) de bal knap in de verste hoek krulde na een ingestudeerd nummertje op hoekschop. Nog geen tien minuten later werd het muisstil in de Cegeka Arena. Christos Tzolis bediende op de tegenaanval Romeo Vermant (22), die de 0-2 binnentrapte. Met de aansluitingstreffer gaf Yira Sor (24.) Genk weer hoop. Op slag van rusten diepte Hans Vanaken (43.), na een knappe combinatie met Vermant en Vetlesen, de kloof toch weer uit tot 1-3.

Tweede helft

Via Daan Heymans(51.) knokte Genk zich vroeg na de pauze weer helemaal in de wedstrijd(2-3). De Limburgers roken bloed en maakten via Junya Ito (76.) gelijk(3-3). Aleksandar Stankovic (80.) zorgde met een heerlijke krul toch weer voor de Brugse voorsprong (3-4). Genk wilde nog een strafschop voor hands van Hugo Siquet, maar scheidsrechter Lawrence Visser gaf geenkrimp. Invaller Cisse Sandra (90.+3) gaf de genadeslag en zette kort na zijn invalbeurt de eindstand op het bord.

Trainerscarrousel

De trainerscarrousel draait dit seizoen in de Jupiler Pro League op volle toeren. Afgelopen maandag stelde Genk Hayen aan als opvolger van de week voordien ontslagen Thorsten Fink. De Limburger ging zo meteen weer een nieuwe uitdaging aan, kort na zijn ontslag bij Club Brugge op 8 december.

Na de 20e speeldag kan de riem er voor de eersteklassers even af. De Jupiler Pro League hervat met de 21e speeldag op vrijdag 16 januari, met een duel tussen Club Brugge en RAAL La Louvière. Genk trekt daags erna naar Zulte Waregem. Blauw Zwart maakt net voordien, op dinsdag 13 januari, de verplaatsing in de kwartfinales van de Beker van België naar Charleroi.