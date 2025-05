"Natuurlijk mogen we wel teleurgesteld zijn over het uiteindelijke resultaat, maar zeker niet over het seizoen dat we gebracht hebben", legde hij uit. "We hebben de Beker gewonnen, het Europees fantastisch gedaan en tot de laatste speeldag meegestreden voor de titel. We hadden het niet meer in eigen hand, en nu kan je alleen proficiat aan Union zeggen. Maar wij zijn toch mooi tweede. We hebben tot het einde meegespeeld voor de prijzen. Dat is waar Club voor staat. Het is te begrijpen dat iedereen nu een beetje down is, maar als kapitein kan ik alleen maar trots zijn op mijn team."