Gullegem kende een magere start van het seizoen in tweede nationale. Met een twaalfde plaats en slechts negen punten in evenveel wedstrijden besliste het bestuur vorige week om trainer Stefaan Deloose te ontslaan. Dieter Lauwers, ex-trainer van onder meer SK Roeselare en KSV Oostkamp neemt nu het roer in handen. Gisteren stond al direct een grote test op het programma voor Lauwers, want de leider Lebbeke kwam op bezoek.
In de beginfase zijn de bezoekers uit Lebbeke de betere ploeg. Na vier minuten krijgen ze al een grote kans. Diedhiou zet voor en De Kuyffer duwt naast. Na een kwartier is de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk. Vancraeyveldt met de voorzet, maar kapitein Van De Wiele mist zijn controle.
Lebbeke start sterk
De reactie van de leider blijft niet lang uit. Impens verlegt het spel tot bij De Man. De bal gaat naar Diedhiou, hij kapt naar zijn rechter en knalt in de linkerbenedenhoek. 0-1. De thuisploeg is niet van slag. De Smet zet zich door via de rechterflank. Zijn schot wordt aangeraakt en strandt op de paal.
Gullegem reageert snel
De ruimte ligt op de rechterflank voor Gullegem. De Smet komt ook deze keer simpel voorbij zijn man. Hij zet voor, de bal wijkt af en verdwijnt in doel. Het staat 1-1 net voor de rust.
Geweldig afstandsschot
In de tweede helft start Gullegem het best, maar het kan geen kansen creëren. Ook voor Lebbeke is het wat zoeken, totdat Verheyden met een gelukje in balbezit blijft en naar doel trapt. Een prachtig afstandsschot zorgt voor de 1-2.
Jacht op een punt
De thuisploeg versiert in de slotminuut nog een corner. Vancraeyveldt brengt de bal richting tweede zone tot bij Henneuse en die krult de 2-2 prachtig binnen. Er is veel euforie bij Gullegem, want ze pakken onder hun nieuwe trainer Dieter Lauwers meteen een punt tegen de leider.