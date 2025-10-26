Gullegem kende een magere start van het seizoen in tweede nationale. Met een twaalfde plaats en slechts negen punten in evenveel wedstrijden besliste het bestuur vorige week om trainer Stefaan Deloose te ontslaan. Dieter Lauwers, ex-trainer van onder meer SK Roeselare en KSV Oostkamp neemt nu het roer in handen. Gisteren stond al direct een grote test op het programma voor Lauwers, want de leider Lebbeke kwam op bezoek.