13°C
Aanmelden
Sport
Wevelgem

Gul­le­gem sleept ver­diend punt bin­nen na ster­ke twee­de helft

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Gullegem kende een magere start van het seizoen in tweede nationale. Met een twaalfde plaats en slechts negen punten in evenveel wedstrijden besliste het bestuur vorige week om trainer Stefaan Deloose te ontslaan. Dieter Lauwers, ex-trainer van onder meer SK Roeselare en KSV Oostkamp neemt nu het roer in handen. Gisteren stond al direct een grote test op het programma voor Lauwers, want de leider Lebbeke kwam op bezoek.

In de beginfase zijn de bezoekers uit Lebbeke de betere ploeg. Na vier minuten krijgen ze al een grote kans. Diedhiou zet voor en De Kuyffer duwt naast. Na een kwartier is de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk. Vancraeyveldt met de voorzet, maar kapitein Van De Wiele mist zijn controle.

Lebbeke start sterk

De reactie van de leider blijft niet lang uit. Impens verlegt het spel tot bij De Man. De bal gaat naar Diedhiou, hij kapt naar zijn rechter en knalt in de linkerbenedenhoek. 0-1. De thuisploeg is niet van slag. De Smet zet zich door via de rechterflank. Zijn schot wordt aangeraakt en strandt op de paal.

Gullegem reageert snel

De ruimte ligt op de rechterflank voor Gullegem. De Smet komt ook deze keer simpel voorbij zijn man. Hij zet voor, de bal wijkt af en verdwijnt in doel. Het staat 1-1 net voor de rust.

Geweldig afstandsschot

In de tweede helft start Gullegem het best, maar het kan geen kansen creëren. Ook voor Lebbeke is het wat zoeken, totdat Verheyden met een gelukje in balbezit blijft en naar doel trapt. Een prachtig afstandsschot zorgt voor de 1-2.

Jacht op een punt

De thuisploeg versiert in de slotminuut nog een corner. Vancraeyveldt brengt de bal richting tweede zone tot bij Henneuse en die krult de 2-2 prachtig binnen. Er is veel euforie bij Gullegem, want ze pakken onder hun nieuwe trainer Dieter Lauwers meteen een punt tegen de leider.

Thomas Van Poucke
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
FC Gullegem

Meest gelezen

E3 saxo Classic - 2025
Sport

Dan toch: E3 Saxo Classic blijft trouw aan Harelbeke voor start en finish tot 2031
Laatste Bolletra
Sport

Afscheid van de bolletra in Izegem: decennialange volkssport verdwijnt
Telegeleide wagens Zwevegem
Sport

Miniatuurraces in Otegem: supersnel spektakel met telegeleide wagens

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Quentin debois

Quentin Debois wil Atlantische Oceaan twee keer oversteken
Club Brugge Dender

Club Brugge blijft Union achtervolgen met krappe zege tegen Dender
Club nxt SK beveren

Beveren wint ook van Club NXT en blijft comfortabel aan de leiding
Knack Roeselare

Roeselare vlot voorbij Brabo Antwerp, ook Menen kan zegevieren
Zulte Waregem

Loting Croky Cup: Union - Zulte Waregem en OHL - Club in achtste finales
Cercle - KVK Beker

Croky Cup zestiende finale: Cercle wint geen schoonheidsprijs maar wipt wel KV Kortrijk: 1-0
Aanmelden