Christos Tzolis komt over van Fortuna Düsseldorf uit de tweede Bundesliga. In 37 wedstrijden over alle competities scoorde hij 24 doelpunten en deelde hij 10 assists uit.

Tzolis speelde eerder in zijn carrière voor PAOK, Norwich en Twente voordat hij afgelopen zomer naar Düsseldorf trok. De Griekse international (15 caps/2 doelpunten) speelde tot nu toe 139 wedstrijden op profniveau en was daarin goed voor in totaal 47 doelpunten.

De Griekse aanvaller zal bij blauw-zwart het rugnummer 8 dragen.